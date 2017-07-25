Голова Держприкордонслужби, який знепритомнів на зустрічі Порошенка з Лукашенком, подав у відставку - ЗМІ

Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко написав заяву про відставку за станом здоров'я, передає інтернет-видання "ГОРДОН", посилаючись на джерела.

За їхньою інформацією, виконувачем обов'язків голови відомства сьогодні або максимум завтра призначать його першого заступника Василя Серватюка.

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Як повідомляв УНІАН, Назаренко перебував у реанімації, проте лікарі оцінюють стан його здоров'я як задовільний.

Нагадаємо, голова Держприкордонслужби знепритомнів 21 липня в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

В АП Назаренку надали першу медичну допомогу й госпіталізували в Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби.