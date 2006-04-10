Кушнарьов пропонує ”помаранчевим” губернаторам пакувати валізи

Керівник виборчої кампанії Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що якщо губернатори визнають політичну поразку і підуть зі своїх посад, то вони запобіжать своїй «неминучій відставці», оскільки обласні ради, в яких більшість складається з представників Партії регіонів, висловлюватимуть недовіру головам облдержадміністрацій.

Як повідомляється на офіційному сайті Партії регіонів, про це Є.КУШНАРЬОВ заявив, відповідаючи на запитання, чи будуть обласні і районні ради, де в більшості представники Партії регіонів, користуватися правом висловлювати недовіру губернаторам, представленим у більшості випадків «Нашою Україною».

«Без сумніву, оскільки недолуга політика нинішньої влади вже поставила Україну в цілому і практично всі регіони перед економічною катастрофою. Недоліків більше ніж достатньо. Рівень довіри населення до голів адміністрацій на сході і півдні України низький. Було б виправданим і розумним, щоб Президент, не чекаючи загострення відносин між радами і губернаторами, що програли, здійснив відповідні кадрові зміни і довірив би самим радам, як це випливає з Конституції і Закону «Про місцеві державні адміністрації», запропонувати кандидатури губернаторів», - заявив Є.КУШНАРЬОВ.

За його словами, якщо губернатори і їхнє вище керівництво «визнають свою політичну поразку і підуть із займаних постів – запобіжать неминучій своїй відставці».

Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що «оголошення недовіри головам обласних і районних держадміністрацій – це абсолютно конституційний законний акт», який врегульований ч.9 ст.118 Конституції України і ч.7 ст.34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

«При цьому є дуже важлива особливість: якщо недовіру голові обласної або районної держадміністрації висловили дві третини складу ради, то Президент України ухвалює рішення про відставку такого голови адміністрації. Це чітко сказано в ч.10 ст.118 Конституції України і в п.8 ч.1 ст.9 і ч.8 ст. 34 відповідного Закону», - зазначив Є.КУШНАРЬОВ. При цьому, за його словами, закон не визначає якийсь вичерпний перелік випадків, в яких рада може оголосити недовіру голові адміністрації.

«Може йтися про загальний соціально-економічний стан даної території, про недоліки в діяльності державної адміністрації по тих або інших конкретних напрямах і питаннях. У будь-якому випадку це право ради. І якщо вона вважає, що губернатор не справляється зі своїми обов`язками, то Конституція і Закон дають раді право відправити губернатора у відставку», - заявив Є.КУШНАРЬОВ.