Академік Попович закликає українців не шукати ворогів

Соціальна напруга в українському суспільстві може суттєво зрости, а в разі дефолту в Україні можна очікувати нерегульованих проявів протесту, вважає академік НАНУ, директор Інституту філософії імені Г.Сковороди, філософ, культуролог та історик Мирослав ПОПОВИЧ. Про це він розповів в інтерв’ю «Дзеркалу тижня», (№11 (739) від 28 березня - 4 квітня 2009 року).

«Якщо дійде до дефолту - можна очікувати нерегульованих виявів протесту, порівняних із виявом манії переслідування. Тому можливі акції на кшталт «Достали!» чи «Геть усіх!» - деструктивні за своїм характером. Тоді почнуть шукати ворогів. А громадський спокій зруйнувати дуже легко», - переконаний М.ПОПОВИЧ.

Вчений не виключає також можливості виникнення конфліктів на національному ґрунті, оскільки в суспільстві, за його словами, існує латентне, непублічне відчуття ворожості до певних національних груп. При цьому, він зазначив, що комплекс національної повноцінності також може стати однією з великих загроз для мирного існування України.

«Ми переживаємо період занепаду української націонал-демократії. Націонал-демократія становить собою своєрідний націоналізм без негативних конотацій до цього слова. Це ліберальний, демократичний націоналізм, не агресивний і готовий іти на мирне й доброзичливе співіснування з іншими громадами. Те, що так падає престиж націонал-демократії викликає тривогу», - пояснив М.ПОПОВИЧ.

Він висловив побоювання, що на місце мирно налаштованої націонал-демократії може прийти агресивний націоналістичний рух. І тоді, за його словами, в Україні під загрозою опиниться громадянський спокій.

«І знайдеться досить багато сил, яких це дуже порадує. Тому, коли зараз іде виборча боротьба, мені страшно і боляче, що ламаються певні засади громадянського миру в країні. Це процес незворотний», - підкреслив М.ПОПОВИЧ.