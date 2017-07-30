Саакашвілі заявив, що не збирається просити політичний притулок або приймати інше громадянство

Екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що вважає себе громадянином України і не має наміру просити політичного притулку або приймати громадянство якоїсь іншої країни. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на інтерв'ю Саакашвілі грузинській телекомпанії "Руставі 2".

"У мене немає ні наміру, ні бажання, і ніякі дії в цьому напрямку (просити політпритулок або приймати інше громадянство) я робити не збираюся", - заявив Саакашвілі.

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Він додав, що має намір здійснити восени в Україні разом зі своєю командою велику мобілізацію. "У нас є конкретні плани, ми активно підключені в організації всього заходу, ми проведемо консультації з усіма правовими інстанціями, українськими та закордонними юристами", — додав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко видав указ, яким Саакашвілі позбавив громадянства України.

В АП пояснили, що припинення громадянства пов'язане з наданням Саакашвілі недостовірної інформації при оформленні українського громадянства.

Сам Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства на підставі фальшивого документа.