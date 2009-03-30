У ПР сказали, за що Ющенко має бути покараний

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що процедуру імпічменту Президента можна розпочати лише за умови готовності як мінімум 338 народних депутатів підтримати це рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Проведення процедури імпічменту можливе тільки в тому випадку, якщо в сесійній залі буде 338 народних депутатів, готових це зробити», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Водночас він зауважив, що для початку процедури імпічменту необхідно мінімум 226 підписів депутатів під документом щодо ініціювання розгляду цього питання за наявності проекту обвинувачень.

О.ЛАВРИНОВИЧ також переконаний, що у ВР цього скликання питання відставки Президента в порядку імпічменту може виникнути тільки в тому випадку, якщо про це домовляться фракції Партії регіонів та БЮТ.

«В цьому скликанні це питання стане актуальним, і з теоретичної площини перейде в практичну, коли дві фракції – Партії регіонів та БЮТ - домовляться про те, що вони починають спільні дії в цьому напрямку», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він вважає, нинішній глава держави має бути покараним за «демонстративне та цинічне порушення Конституції України і законів».