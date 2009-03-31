Ющенко переконаний, що Нафтогаз, як монополія, зобов’язаний процвітати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на перегляді фінансового плану НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

«Потрібно переглянути так званий збалансований план НАК «Нафтогаз України». Будь-де в світі така монополія є процвітаючою. У нас це – прихований і непрозорий бюджет уряду», – сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він додав, що «сьогодні компанія знаходиться в надзвичайно важкому стані».

«Якщо невідкладно не переглянути її фінансовий план, наслідки для цієї компанії будуть драматичними», – додав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» із профіцитом 3,8 млрд. грн.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив, що цей профіцит розраховано без урахування закачування газу в сховища в 2009 році. «Фінплан із профіцитом, але профіцит не враховує необхідні закачування газу в сховища на наступний період», – сказав він.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.