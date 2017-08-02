Порошенко про підписання Трампом нових санкцій проти РФ: діятимуть до повного звільнення української землі

Президент Петро Порошенко вітає підписання президентом США Дональдом Трампом нового пакету санкцій США щодо Росії та вважає, що це підтверджує стратегічний напрямок відносин України та Сполучених Штатів Америки.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаю всіх з підписанням нового пакету санкцій від США щодо Росії! Як ми і домовлялися у Вашингтоні, Конгрес проголосував, а президент Donald J. Trump підписав. Санкції стосуються в тому числі і заполітизованого проекту «Північний потік-2», - заявив президент.

«Вони діятимуть до повного звільнення української землі. Це ще раз підтверджує стратегічний напрямок відносин України та Сполучених Штатів», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, низка американських ЗМІ повідомили, що президент США 1 серпня підписав закон про введення нових санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, раніше 98 з 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Законопроект також був схвалений Палатою представників і направлений на підпис президентові.

Документ, серед іншого, законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, а також створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення санкцій проти РФ.

У свою чергу, в російському МЗС назвали нові санкції "незаконними".

Крім того, проти санкційного закону виступили дипломатичні відомства Франції та Німеччини.

Міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель закликав США узгоджувати разом з партнерами з ЄС політику санкцій щодо Росії.

Він розкритикував можливість застосування санкцій для реалізації власних інтересів: "Санкційна політика не є ні підходящим, ні належним інструментом для сприяння інтересам національних експортерів і власного енергетичного сектора".

У той же час, у МЗС Франції заявили, що схвалений Палатою представників США законопроект порушує міжнародне право.