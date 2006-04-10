ЦВК затримує лише Кармазін

Центральна виборча комісія оголосить офіційні результати виборів народних депутатів після розгляду чотирьох скарг, направлених представниками Блоку Юрія Кармазіна.

Як передає кореспондент УНІАН, суть скарг зводиться «до бездіяльності» деяких окружних виборчих комісій, а також незаконних дій представників ЦВК.

Представник Блоку Наталі Вітренко «Народна опозиція», один із лідерів ПСПУ Володимир МАРЧЕНКО також вимагає, щоб ЦВК розглянула звернення, направлене напередодні 62-ма кандидатами в депутати від Блоку Вітренко «Народна опозиція».