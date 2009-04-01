У Ющенка відповіли ВР, що дострокові вибори можливі за законом Архімеда

Призначення президентських виборів на 25 жовтня не відповідає чинній Конституції України, згідно з якою вибори мали би відбутися у січні наступного року, і призведе до конституційного конфлікту.

Як повідомили УНІАН в апараті Ради національної безпеки і оборони України, про це заявив перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ.

За його словами, народні депутати дають політичну оцінку Основному документу України і відступають від головного принципу конституційного права, за яким стара Конституція не може переживати свій час. Якщо є необхідність, законодавець у перехідних положеннях визначає, які принципи старої Конституції продовжують діяти, а в перехідних положеннях чинної української Конституції немає жодного слова про вибори Президента, зазначив С.ГАВРИШ.

У С.ГАВРИША немає сумніву, що призначення Верховною Радою виборів Президента на жовтень – це політтехнологічний крок народних депутатів. Масове голосування показує, що таким чином вони намагалися забезпечити собі відповідний політичний і конституційний імунітет проти дочасного розпуску парламенту, зазначив він.

Наслідком такого рішення парламенту, на думку С.ГАВРИША, буде конституційний конфлікт у країні, адже Конституцію використовують, як спосіб політичної боротьби, крім того, це посилить протистояння між Президентом і парламентом.

«Зрозуміло, що це варто розглядати як виклик Президенту з точки зору його гарантування якості політичної системи, яка має діяти в точній відповідності з Конституцією України. Тому він просто зобов’язаний звернутися до Конституційного Суду з відповідним поданням», – переконаний С.ГАВРИШ.

Він вважає, що дочасні парламентські вибори все ще можливі, оскільки йдеться не про наміри Президента на суб’єктивному рівні, а про дієздатність чи недієздатність парламенту й уряду.

За словами С.ГАВРИША, парламент вчора не прийняв жодного з антикризових законів.

Якщо так буде й далі і якщо уряд не буде здатен взяти на себе політичну відповідальність за стан справ в країні, ситуація буде погіршуватися і парламент буде ставати все більше недієздатним, вважає він.

Тоді, за словами С.ГАВРИША, «дочасні вибори можуть відбутися в силу, так би мовити, закону Архімеда: якщо криза буде тиснути на всі без винятку інституційні, економічні та інші системи, то рано чи пізно доведеться приймати таке рішення як спосіб виходу із кризи».

«Але головне завдання – не провести дочасні вибори, а знайти інструменти консолідації української політичної влади», – наголосив він.