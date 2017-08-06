Порошенко та Гройсман привітали військових льотчиків з Днем Повітряних сил

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітали військових льотчиків з Днем Повітряних сил Збройних сил України.

«Вітаю військових льотчиків з Днем Повітряних сил! Бажаю мирного неба над головою та непохитної віри у перемогу», - написав глава держави у Facebook.

До привітання прикріплено відео переможного виступу військових льотчиків 831-ї бригади тактичної авіації на авіаційному показі The Royal International Air Tattoo в Британії.

З професійним святом захисників українського неба привітав і глава уряду.

«Ваша майстерність та мужність у протистоянні агресору заслуговує найвищої поваги. Бажаю мирного неба. Україна пишається вами!» - йдеться у дописі Гройсмана на сторінці у Facebook.