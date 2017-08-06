Ар'єв прокоментував скандальну заяву урядовця ФРН "спочатку Донбас, потім - Крим"

Очільник постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, депутат від БПП Володимр Ар'єв відреагував на слова представника уряду Німеччини про те, що питання Криму варто порушувати лише після нормалізації конфлікту на Донбасі.

Читайте такожУповноважений уряду ФРН сумнівається у раціональності блокування російських сайтів

"Тобто вони хочуть кинути напризволяще кримських татар та українців, які не скорились окупації. Колись Європа мовчала, знаючи про страждання України після більшовицької окупації. Політика непротидії агресорам закінчилася Другою світовою. Бачу, уроки історії не вміють засвоювати всюди", - наголосив Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, уповноважений уряду Німеччини з питань співпраці з РФ, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Гернот Ерлер виступає проти обговорення питання про статус анексованого Росією Криму до врегулювання конфлікту на Донбасі.