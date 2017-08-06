Тему Криму варто порушувати після врегулювання конфлікту на Донбасі – уповноважений уряду ФРН

Уповноважений уряду Німеччини з питань співпраці з РФ, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Гернот Ерлер виступає проти обговорення питання про статус анексованого Росією Криму до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це посадовець заявив у інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в неділю, 6 серпня. За словами німецького уповноваженого, у Європі є консенсус щодо того, що "спершу треба сконцентруватись на політичному врегулюванні кривавого конфлікту на сході України" і тільки на більш пізньому етапі цього "політичного процесу" переходити до обговорення теми Криму.

Ерлер наголосив, що пом'якшення санкцій ЄС щодо Москви можливе лише після реалізації Мінських домовленостей, включно із повним припиненням вогню на Донбасі.

Читайте такожПосол України закликав виключити фронтмена Scooter зі складу журі німецького шоу

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня лідер вільних демократів Крістіан Лінднер у інтерв'ю газеті Westdeutsche Allgemeine Zeitung та іншим виданням медіагрупи Funke заявив, що нині питання анексованого Росією Криму варто розглядати відокремлено. "Я побоююся, що поки Крим варто розглядати як тимчасове рішення на невизначений термін", - зазначив Лінднер. Він вказав також на необхідність поетапного скасування санкцій проти РФ, що стало б винагородою за окремі кроки з її боку.

Його слова викликали бурхливу реакцію в соціальних мережах. Офіційних коментарів з боку німецького МЗС, а також української дипломатії поки не було.