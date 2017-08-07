На проект "Стіна" цього року планують витратити півмільярда гривень

На проект «Стіна» у 2017 році Держприкордонслужба планує витратити 500 мільйонів гривень. Про це повідомив новий очільник Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає прес-служба МВС.

Цигикан повідомив, що загалом Держприкордонслужба отримала 600 мільйонів гривень за 2015-2016.

«На сьогодні за 2015-2016 роки ми отримали 600 млн грн, це близько 15% від загальної потреби. Планом передбачалося виділення на цей період уже 2,194 млрд грн. У 2017 році на проект було виділено 200 млн грн, плюс зміни до бюджету додали ще 300 млн грн. Загалом ми очікуємо цього року 500 млн грн, що становить 55% від коштів, необхідних лише на цей рік», - сказав Петро Цигикал.

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За його словами, є суттєве недофінансування цього проекту, відповідно, сповільнюється і проведення робіт на місці.

Він також підкреслив, що вже облаштовано 274,6 км протитанкових ровів, 47,1 км контрольно-слідових смуг, 84 км огорож, 179,9 км рокадних доріг.

Нагадаємо, до кінця 2017 року планується завершити роботи в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН раніше, департамент з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки Генеральної прокуратури України (ГПУ) виявив злочинну схему розтрати з привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Це сталося під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг в інтересах Державної прикордонної служб (ДПС) України. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Протягом 2016-2017 років, внаслідок вищевказаної протиправної діяльності службових осіб ДПС та суб’єктів господарської діяльності приватного сектору економіки під час виконання робіт по інженерно-технічному облаштуванню україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО та АР Крим (проект «Стіна»), шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт та послуг, здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 100 млн грн", - написала вона.