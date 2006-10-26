Як Ющенко відреагував на готовність Путіна захистити Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна здатна самостійно забезпечити свою цілісність і національний суверенітет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Гельсінкі на спільному брифінгу з Президентом Фінляндії Тар’єю ГАЛОНЕН, відповідаючи на запитання стосовно вчорашньої заяви Президента Росії Володимира ПУТІНА.

«Україна – суверенна держава, і вона на сьогодні здатна забезпечити свою цілісність і національний суверенітет. Ми маємо українські Збройні сили, які виконували до цього і на далі зможуть виконувати цю важливу функцію. Це є функція Української держави», - сказав, зокрема, В.ЮЩЕНКО.

Водночас він додав, що, «з іншого боку, якщо Володимир Володимирович ПУТІН має на увазі ті гарантії, які Росія дала в рамках угоди про ядерне роззброєння – поряд з урядами США і інших сторін, то ми вдячні їй за те, що ця позиція підтверджується».

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ 25 жовтня у ході "прямої лінії" заявив, що Росія готова у разі звернення України захистити її від втручання ззовні у внутрішньоукраїнські справи.

"Якщо українське керівництво вважатиме за можливе звернутися до нас по допомогу, ми готові, не занурюючись в ці проблеми, не втягуючи Росію у розв’язання проблем подібного роду, сприяти нашому найближчому сусіду, без жодного перебільшення, братської республіки України, до того, щоб захистити її, якщо у когось виникне така спокуса, втручатися у внутрішні справи України ззовні", - сказав Президент РФ