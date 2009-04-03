Ющенко сказав, чим його можна купити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що прийматиме рішення про свою участь у президентських виборах, керуючись виключно національними інтересами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Хмельницькому.

«Мене купити можна лише одним – національними інтересами, українськими інтересами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що є самодостатньою людиною, яка має свої цінності, яких він ніколи не змінить.

В.ЮЩЕНКО підтвердив, що прийме рішення щодо своєї участі у президентських виборах пізніше, але висловив думку, що Україні потрібен Президент-патріот.

«Я не відношусь до людей, які вагаються у своєму патріотизмі, я не малорос, я не хохол, я українець, я Український президент, я знаю, що ця країна потребує Президента ідейного, я знаю, що мої діти повинні жити у державі, у якій їхня доля не залежить від Президента чи прем’єра, чи голови Верховної Ради», - сказав В.ЮЩЕНКО.