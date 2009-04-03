Регіонали вирішили, що сьогодні вони «перемогли» Ющенка

У Партії регіонів вважають своєю перемогою готовність Президента України Віктора ЮЩЕНКА піти на дострокові президентські вибори, якщо вони відбудуться одночасно із достроковими виборами до Верховної Ради.

На цьому у коментарі УНІАН наголосила заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

“Це означає, що Партія регіонів перемогла. Сьогодні на вулиці Києва вийшло понад 50 тисяч наших прихильників, і вони висловили саме такі вимоги до влади. Те, що Президент ЮЩЕНКО відреагував на ці вимоги, я вважаю ще однією перемогою Партії регіонів”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Водночас, вона повідомила, що найближчим часом лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ оприлюднить свою позицію стосовно сьогоднішніх заяв Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.

«Я готовий прийняти рішення про дострокові президентські вибори. Бо це рішення сьогодні від мене залежить», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО висловив готовність йти на дострокові президентські вибори, але якщо вони відбудуться одночасно з достроковими парламентськими виборами.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловився за проведення дострокових парламентських виборів за новим законодавством, яке передбачатиме введення відкритих виборчих списків.

Також ще одною умовою оголошення дострокових виборів Президента В.ЮЩЕНКО називає ухвалення рішення про скасування депутатської недоторканності.