У Дніпропетровського губернатора забрали крісло в ЄЦ

Президія та політична рада партії «Єдиний центр” прийняла рішення звільнити з посади заступника голови партії голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ та заслухати питання щодо подальшого його перебування у лавах “Єдиного центру” на наступному засіданні президії партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного центру”, таке рішення було прийнято за результатом розгляду публічних заяв заступників голови партії В.БОНДАРЯ та голови Севастопольської міської адміністрації Сергія КУНІЦИНА, які були зроблені ними у засобах масової інформації.

Щодо С.КУНІЦИНА було прийнято рішення про перенесення розгляду даного питання на наступне засідання президії “Єдиного центру”.