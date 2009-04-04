На думку Литвина, Ющенко зробив правильний хід

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає правильним ходом пропозицію Президента Віктора ЮЩЕНКА провести дострокові президентські вибори одночасно з достроковими парламентськими.

Про це він заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" в суботу.

"На мій погляд, Президент зробив правильний хід своєю пропозицією", - зауважив В.ЛИТВИН.

"Президент чудово розуміє, що у нього складні перспективи. І він прекрасно розуміє, що після закінчення терміну той, хто стане президентом, особливо небажаний його конкурент, він поставить низку питань йому і його оточенню, на які буде дуже складно відповідати", - зазначив спікер.

В.ЛИТВИН нагадав, що у президента є політична сила: "Я можу зараз прогнозувати, що у випадку цих одночасних виборів він отримує шанс бути присутнім і там, і там, і він гарантовано заходить у Верховну Раду, тому що він отримає підтримку в межах 5-7%. І буде своя фракція", сказав він.

"По-друге, цілком очевидно, що якщо така ідея висловлена - а на мій погляд, вона має бути продуманою, вона не може бути спонтанною, вона не може бути якоюсь фантазією, імпульсом - це свідчить про те, що є певні домовленості і є ставка на того, з ким збирається співпрацювати Президент після того, як він залишить свою посаду, що буде гарантована безпека", - додав спікер.

На запитання, чи існують такі домовленості з ним, В.ЛИТВИН відповів: "Ні, не зі мною. Зі мною такої розмови не було".

"Ще один аспект. У парламенті, якщо навіть буде розвиток сценарію несприятливого щодо президентства, по відношенню до ЮЩЕНКА, то цілком очевидно, що він буде співпрацювати з найбільшою фракцією, яка на сьогодні є - це Партія регіонів", - спрогнозував В.ЛИТВИН.

"Вони - союзники. Я навіть Партію регіонів називаю опозицією Президента нині діючого. Тому в тактичному і стратегічному плані, на мій погляд, це правильний крок, дещо, можливо, запізнілий", - додав голова ВР.