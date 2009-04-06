Ахметов каже, що бізнес і опозиція готові об'єднатися з урядом

Великий бізнес і опозиція готові об`єднатися з урядом України для боротьби з кризою, заявляє народний депутат від Партії регіонів, бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Донецьку в інтерв`ю журналістам після висаджування дерев біля будівництва стадіону «Донбас-арена».

Характеризуючи нинішню ситуацію в економіці України, Р.АХМЕТОВ сказав: «На мою думку, на сьогодні поки що рано говорити про те, що ми виходимо з кризи». Щоб сказати, чи виходить Україна з кризи, «потрібно запитати у людей, вони дадуть чітку, правильну і чесну оцінку», сказав Р.АХМЕТОВ.

Р.АХМЕТОВ наголосив, що хоче перемоги уряду над кризою. «Ми повинні разом (боротися з кризою – УНІАН) і все, що від нас залежить – від великого бізнесу, все, що залежить від фондів, від опозиції, - ми готові об`єднати зусилля для того, щоб допомогти подолати кризу, - пояснив він. - Мені здається, що це головне завдання, щоб український народ відчув упевненість і в сьогоднішньому, і в завтрашньому дні. І тут повинні бути зосереджені всі зусилля».

Р.АХМЕТОВ зазначив, що сьогодні, «принаймні, психологічно, ми більше адаптувалися до нового життя, але що стосується змін – думаю, поки що їх немає».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи дослухалася влада країни до його рекомендацій у боротьбі з кризою, бізнесмен сказав: «До мене особисто не потрібно дослухатися, тому що в мене немає теж досвіду саме боротьби з кризою». Водночас він додав, що досвід боротьби з кризою все-таки є, але як правильно її перемогти, потрібна широка дискусія.

Р.АХМЕТОВ нагадав, що саме для цього він сьогодні фінансує Фонд ефективного управління, «який до цієї дискусії готовий запропонувати найкращі варіанти та найкращу світову практику для боротьби з кризою». Але, для того, щоб відчути результати роботи цього фонду, «потрібен діалог влади та незалежних організацій», якого «поки що, на жаль, немає». «Може, він (діалог – УНІАН) і є, але не в тих масштабах, не тією мірою, якої хотілося б, щоб він був», - підсумував Р.АХМЕТОВ.