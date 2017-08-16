Турчинов після дзвінка пранкерів порадив директору "Південмашу" користуватися засобами спецзв'язку

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов порадив директору Єдиного ракетобудівного підприємства "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" Сергію Войту користуватися засобами національного спецзв'язку через намагання влаштувати провокацію російськими пранкерами. Про це секретар РНБО повідомив у соціальній мережі Facebook.

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"Стосовно чергової брудної справи російських пранкерів, цього разу щодо керівника «Південмашу», хочу сказати наступне. Це була ще одна невдала спроба російських фахівців з організації провокацій скомпрометувати наше ракетобудівне підприємство", - заявив ТУрчинов.

"Щодо директора «Південмашу» С. Войта, - хочу йому порадити при обговоренні державних питань завжди користуватися засобами національного спецзв'язку, до яких не мають доступу російські провокатори", - додав Турчинов.

Як йдеться у повідомленні на сайті «Південмашу», сьогодні в ефірі телеканалу "Росія-24" було випущено сюжет про черговий "розіграш" російських пранкерів.

"На цей раз пранкери намагалися розіграти генерального директора "Південмашу" Сергія Войта. Однак, нічого сенсаційного і, тим більше, скандального з вуст керівника «Південмашу» не прозвучало. Проте, автори сюжету спробували шляхом перекручування слів Сергія Войта і розміщення їх в контексті міркувань про скандал з північнокорейськими ракетами створити враження, що, говорячи про співпрацю КБ «Південне» і Кореї, малася на увазі співпраця з КНДР. Це не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Турчинов оновив своє повідомлення, порадивши "всім українським високопасадовцям при обговоренні державних питань завжди користуватися засобами національного спецзв'язку, до яких не мають доступу російські провокатори".

Як повідомляв УНІАН 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина, Тетяна, розміщувала фото в російській формі.

У відповідь на цю публікацію Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На "Південмаші" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством «Південмаш» ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України до Північної Кореї, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.

Крім того, міністр оборони України Степан Полторак назвав цю інформацію абсолютним фейком.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко доручив провести розслідування стосовно поширеної американським виданням інформації.