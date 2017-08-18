У скандального Розенблата знайшлась посвідка на проживання у Німеччині

Народний депутат України Борислав Розенблат, який підозрюється в корупції, має посвідку на проживання у Німеччині, він зареєстрований у м. Дортмунд. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Солом'янського районного суду Києва, де розглядається клопотання про продовження запобіжного заходу для депутата, заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

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Він повідомив, що НАБУ отримало офіційну відповідь від посольства ФРН про те, що Розенблат не має німецького громадянства, але має посвідку на проживання у Німеччині і зареєстрований у Дортмунді. Ця посвідка дає йому право на необмежений час проживання в країні.

Також прокурор додав, що за інформацією МЗС України, Розенблат має дипломатичний паспорт, який йому було видано як депутату.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова ("Народний фронт").

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир.

Крім того, суд задовольнив інші умови, про які просили прокурори, а саме - зобов’язав Розенблата носити електронний пристрій контролю, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право в’їзду/виїзду з України.