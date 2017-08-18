Мер Сіетла закликав демонтувати пам'ятник Леніну

Мер американського міста Сіетл Ед Мюррей закликав демонтувати пам'ятник солдатам, які воювали в Громадянську війну на боці Конфедерації, а також статую засновника Радянської держави Володимира Леніна у Фремонте. Про це повідомляє Mynorthwest.

"В останні кілька днів жителі Сіетла висловили стурбованість і розчарування через символи ненависті, расизму і жорстокості в нашому місті", — сказав він про монументах.

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Глава Сіетла підкреслив, що необхідно демонтувати пам'ятники незважаючи на те, що вони знаходяться на приватній території.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня, суд у США відхилив можливість застави для 20-річного Алекса Джеймса Філдса, якого звинувачують у свідомому вбивстві і в трьох випадках зловмисного заподіяння тілесних ушкоджень та втечу з місця ДТП після наїзду на демонстрацію в Шарлоттсвіллі.

В результаті наїзду загинула одна учасниця акції і ще 19 осіб були поранені, в місті було введено надзвичайний стан. Крім того, ще дві людини загинули після падіння вертольота поліції, який вивчав оперативну обстановку в місті.

Також у місті відбулися запеклі зіткнення ультраправих і їх супротивників на грунті рішення влади демонтувати статую генерала Роберта Лі в парку Звільнення (чорношкірих рабів) в центрі Шарлоттсвілля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років, після чого на Півдні було скасовано рабство.

Як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї була організована акція «Об'єднаємо правих».