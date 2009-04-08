Візит до України американського кінорежисера та сценариста Девіда ЛІНЧА

12 квітня о 17.30 розпочнеться візит до України всесвітньо відомого американського кінорежисера та сценариста Девіда ЛІНЧА. Одразу після прибуття в аеропорту “Бориспіль” о 17.30 відбудеться спілкування режисера з українськими журналістами та прихильниками (VIP-зала аеропорту “Бориспіль”). 13 квітня о 18.45 відбудеться вечір-зустріч з доктором ЛІНЧЕМ у Софієвському Гранд Холі готелю ”Прем’єр Палас” (Київ, бульвар Шевченка/вул.Пушкінська, 5-7/29). На всі заходи потрібна акредитація. Контактна особа: Денис ПОНОМАРЬОВ. Моб. (093) 468-36-65