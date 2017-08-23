Кравчук: для відшкодування завданих Росією збитків Україна повинна називати агресію РФ війною, а не АТО

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук переконаний, що Україна для відшкодування завданих Росією збитків повинна називати агресію РФ війною, а не антитерористичною операцією. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції "Двадцять шість років по тому... Де Україна сьогодні?".

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"У нас є ідеологія захисту? Ми ж не воюємо, ми - в АТО. Вони ведуть проти нас війну, а ми проти них АТО. Це питання принципове. Це не просто категорії. Війна ж закінчиться. Щоб відшкодовувати всі наслідки, нам потрібно буде довести, що це ж була війна. Вони скажуть: ви ж самі говорили, що ви в АТО", - наголосив Кравчук.

"Треба поставити крапки над "і". Назвати речі своїми іменами відповідно до Росії, яка веде агресивну війну проти України. І не має значення - це війна гібридна чи це інформаційно-правова, чи диверсійна, будь-яка, це війна. Війна не просто війна, а за захоплення територій", - заявив колишній президент.

"За даними наших військових і Служби безпеки, біля 10 тисяч російських спецслужбовців і воїнів перебувають на території Донбасу. Я не кажу про Крим. На території Донбасу. Так що, факти свідчать про те, що нам потрібно змінювати, і активно змінювати, і формат, і ситуацію, і свою роль", - додав Кравчук.

Також він звернувся до представників засобів масової інформації.

"Прошу вас бути українським дзвоном, який би будив на Заході тих, хто ще спить, і не зрозумів, що відбувається з Росією, і тих, хто продався за російський газ і російську нафту, на Заході я наголошую", - зауважив Кравчук.