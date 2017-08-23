Чубаров: не може бути сумнівів, що невдовзі прапор України і кримськотатарський прапор знову майорітимуть у Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що невдовзі Державний прапор України і Кримськотатарський Національний Прапор знову будуть підняті у Криму.

Читайте також"Військовий форпост": Чубаров розповів, як Росія використовує Крим проти НАТОПро це Чубаров написав у привітанні на сторінці у Facebook, від імені Меджлісу кримськотатарського народу, адресованому громадянам України з нагоди Дня Державного Прапора України.

Він зазначив, що «страшні випробування останніх років, привнесені військовим вторгненням Росії на територію України, втратами тисяч людських життів, щоденними репресіями та переслідуванням кримських татар та українців в тимчасово окупованому Криму, об'єднали всіх нас, громадян України різних віросповідань і національностей, в єдину українську політичну націю».

«Не може бути жодних сумнівів в тому, що невдовзі Державний прапор України і Кримськотатарський Національний Прапор знову будуть майоріти над звільненим від російських окупантів Кримом!», - йдеться у вітанні Чубарова, яке він закінчив словами «Слава Україні!».