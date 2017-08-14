У Місії ООН обговорюють сьогоднішні затримання літніх людей у Сімферополі - Чубаров

В офісі Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні обговорюють сьогоднішні поодинокі пікети і затримання окупантами активістів у Сімферополі.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

«В офісі Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні обговорюємо ситуацію в окупованому Росією Криму. Сьогоднішні поодинокі пікети і затримання в Сімферополі в центрі уваги», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, в Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на одиночний пікет на підтримку арештованого Сервера Караметова з плакатами: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти", один з них був затриманий.

Пізніше стало відомо, що в Сімферополі затримали і відвезли в Залізничний райвідділ поліції ще не менше чотирьох осіб, які вийшли на поодинокі пікети на підтримку Караметова: Ярікула Давлатова, Олександра Д‘ячкова, Сейтумера Сейтумерова і Селіма Тейфукова.

Нагадаємо, 8 серпня російські поліцейські затримали 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму в окупованому Сімферополі.

Активіст вимагав під будівлею суду, де проходить засідання щодо Ахтема Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого. Караметов тримав плакат з написом: "Путін і (Аксьонов), наші діти (Ахтем Чийгоз) не терористи! Досить звинувачувати кримських татар".

Щодо Караметова склали два адміністративних протоколи - за «порушення порядку проведення одиночних пікетів» і за «опір співробітникам поліції».

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя засудив Караметова до штрафу в 10 тис. рублів і 10 діб адміністративного арешту.