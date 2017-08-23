Глава Пентагону прибув до України

Секретар Департаменту оборони США (міністр оборони) Джеймс Меттіс прибув в Україну. Як передає кореспондент УНІАН, літак міністра оборони США приземлився в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Читайте такожПорошенко розповів про очікування від переговорів із главою ПентагонуЯк передає кореспондент УНІАН, літак міністра оборони США приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Меттіса зустріли американські дипломати на чолі з послом Марі Йованович. Вона обмінялася вітальними словами з Меттісом, після чого глава Пентагону сів в автомобіль та поїхав з аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, Меттіс 24 серпня візьме участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності України у Києві. Перший за останні 10 років візит в Україну міністра оборони США відбудеться відповідно до попередніх домовленостей з американською стороною, досягнутих під час візиту президента Петра Порошенка до США у червні цього року.

24 серпня глава Пентагону проведе переговори з Порошенком та міністром оборони України Степаном Полтораком.