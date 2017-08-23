Глава Пентагону прибув до України
Це перший за останні 10 років візит міністра оборони США в Україну.
Секретар Департаменту оборони США (міністр оборони) Джеймс Меттіс прибув в Україну. Як передає кореспондент УНІАН, літак міністра оборони США приземлився в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Читайте такожПорошенко розповів про очікування від переговорів із главою ПентагонуЯк передає кореспондент УНІАН, літак міністра оборони США приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Меттіса зустріли американські дипломати на чолі з послом Марі Йованович. Вона обмінялася вітальними словами з Меттісом, після чого глава Пентагону сів в автомобіль та поїхав з аеропорту.
Як повідомляв УНІАН, Меттіс 24 серпня візьме участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності України у Києві. Перший за останні 10 років візит в Україну міністра оборони США відбудеться відповідно до попередніх домовленостей з американською стороною, досягнутих під час візиту президента Петра Порошенка до США у червні цього року.
24 серпня глава Пентагону проведе переговори з Порошенком та міністром оборони України Степаном Полтораком.