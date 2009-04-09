Северинсен дійсно вважає, що українські політики не знають, чого хочуть?

Колишній доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні, радник українського прем’єра Ханне СЕВЕРИНСЕН вважає, що в Україні не варто запроваджувати двопалатний парламент, оскільки це може призвести до погіршення процесу ухвалення рішень вищим законодавчим органом країни.

Про це вона сказала в інтерв’ю газеті “День” (№ 61 від 9 квітня).

На думку Х.СЕВЕРИНСЕН, дискусія з приводу конституційних змін “повинна починатися не з умови запровадження двопалатного парламенту”, а з питання: “Чого потрібно досягти?”. Тобто, зі з’ясування, в чому полягає слабкість існуючої політичної системи і що можна отримати запровадженням нової.

Х.СЕВЕРИНСЕН висловила сумнів стосовно аргументів, які наводяться на користь двопалатного парламенту. Так, щодо заяв про можливість стабілізувати ситуацію в країні верхньою палатою парламенту, вона зауважила, що наразі “не може зрозуміти, яким чином двопалатний парламент сприятиме стабільності країни”.

На її переконання, головна проблема України сьогодні – це відсутність чіткого розмежування повноважень та відповідальності між органами державної влади. В результаті, додала вона, уряд, який повинен керувати країною в умовах демократії, “насправді не може цього робити”.

“Потрібно, щоб виборці знали, хто приймає рішення і хто відповідає за його виконання”, - зазначила екс-доповідач ПАРЄ, додавши, що в країнах, де існує дві палати, це здебільшого викликано традиціями.

Щодо аргументу стосовно збільшення регіональної присутності в парламенті, то, на думку Х.СЕВЕРИНСЕН, в Україні потрібно забезпечити інше - дати регіонам можливість бути більше почутими. Перш за все, вважає вона, це можна забезпечити, запровадивши відкриті списки, щоб люди в регіонах могли обирати своїх представників до Верховної Ради. Інший шлях експерт бачить у децентралізації влади та передачі більших повноважень у регіони, щоб більше рішень ухвалювалося на місцевому рівні.

“А якщо ввести другу палату, то це призведе лише до погіршення процесу ухвалення рішень”, - підсумувала Х.СЕВЕРИНСЕН. Крім цього, на її думку, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, багато запропонованих змін до Конституції не будуть введені в дію.