Президент разом з родиною помолився за Україну (фото)

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та дітьми у Софійському соборі помолились за Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, короткі молитви і виступи за Україну виголосили предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Київський і всієї України Онуфрій, верховний архієпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, єпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький, головний рабин Києва та України, Об’єднання іудейських релігійних організацій України Яков Дов Блайх, муфтій Духовного управління мусульман України Тамім Ахмед та старший єпископ Союзу вільних церков християн євангельської віри України Василь Райчинець.

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Після виступів хор виконав духовний гімн «Боже Єдиний, Великий, нам Україну храни».

В урочистому молебні також взяли участь голова Верховної Ради України Андрій Парубій, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, члени уряду, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, голова Київської міської державної адміністрації Володимир Кличко.