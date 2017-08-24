США не визнають захоплення Росією Криму - Меттіс

Секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони) Джеймс Меттіс наголошує, що США не визнають захоплення Росією Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Пане президенте, це честь стояти з вами поруч на ваш День Незалежності. Я не маю сумнівів, що Сполучені Штати також стоять поруч з Україною в усіх питаннях, підтримують вас перед обличчям загроз суверенітету і територіальній цілісності, і (загроз) міжнародному праву та міжнародному порядку у цілому", - заявив Меттіс.

"Ми не визнаємо і не будемо визнавати захоплення Росією Криму і, незважаючи на заперечення Росії, ми знаємо, що вони домагаються перекроювання міжнародних кордонів за допомогою сили, руйнуючи суверенні та вільні держави Європи", - наголосив Меттіс.

Президент Петро Порошенко в свою чергу підкреслив, що протидія агресії РФ на Донбасі є спільним викликом для України та США.

«Під час сьогоднішніх переговорів ми розглянули питання протидії агресії РФ проти України. Це ключова тема і наш спільний виклик. Я докладно поінформував пана міністра про безпекову ситуацію в регіоні», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко і Меттіс обговорили поставки оборонного озброєння Україні.