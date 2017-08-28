Лутковська закликала омбудсмена РФ встановити місцезнаходження Клиха

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з проханням встановити місцезнаходження незаконно засудженого в Росії українця Станіслава Клиха.

Про це повідомляє прес-служба Лутковської.

"Як відомо, днями з’явилась інформація про те, що громадянина України Станіслава Клиха, який відбуває покарання у Челябінській області, було переведено до лікарні для проходження обстеження чи лікування. Водночас, ані адвокат, ані родичі ув’язненого не володіють інформацією про те, до якого саме медичного закладу було переведено Станіслава Клиха, з якою метою і на який термін", - йдеться в повідомленні.

Цей факт, зауважили у омбудсмена, дуже непокоїть матір ув’язненого. Так, у своєму листі Лутковська просить російську колегу повідомити про місцезнаходження Клиха, причини його госпіталізації, а також стан його здоров’я.

У повідомленні зауважується, що Лутковська раніше зверталася до омбудсмана РФ щодо захисту прав Клиха. Зокрема, щодо проведення медичного обстеження (психіатричної експертизи), а під час особистої зустрічі - щодо можливості направлення Клиха до установи відбування покарання, яка розташована якомога ближче до кордону з Україною, щоб родичі могли відвідувати його.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.