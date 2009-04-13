Тимошенко просить ВР відкласти розгляд антикризової програми

Уряд звертається до всіх фракцій з проханням не розглядати завтра на пленарному засіданні Верховної Ради проект антикризової програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО сказав на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Він зазначив, що програму з подолання наслідків кризи уряд подав до парламенту ще в грудні 2008 року.

«Ми б хотіли, щоб був об’єднуючий документ», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, уряд та фракції коаліції ознайомилися з пропозиціями фракції Партії регіонів щодо подолання кризи в Україні, й «вони можуть бути враховані».

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що керівництво уряду пропонує зустрітися з представниками всіх фракцій, в тому числі Партії регіонів, і обговорити пропозиції до програми, щоб виробити узгоджений документ.

За словами І.КИРИЛЕНКА, необхідно перенести затвердження антикризової програми уряду «на декілька днів чи, можливо, декілька тижнів».

Водночас він зауважив, що замість проекту програми завтра парламент може розглянути 10 антикризових законопроектів.