У Білорусі розповіли, коли російські війська покинуть країну після військових навчань "Захід-2017"

У Міноборони Білорусі запевнили, що після проведення російсько-білоруських навчань «Захід-2017» війська РФ покинуть країну. Про це заявив начальник Генштабу ЗС Білорусі генерал-майор Олег Бєлоконєв, передає «Радіо Свобода».

Бєлоконєв також відкидає можливість того, що навчання можуть бути використаними для нападу на Україну.

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«Це тенденційний і несерйозний висновок… Чотири тисячі вагонів, якими прибудуть російські війська, – це півтори мотострілецькі дивізії, такими силами зробити агресію і окупацію не можна. На такі речі здатний тільки параноїк і ненормальний авантюрист», – сказав Бєлоконєв.

За його словами, російські війська покинуть територію Білорусі до 30 вересня, додавши, що «Захід-2017» – це навчання оборонного характеру, які підтверджують курс Білорусі на союзницькі відносини з Росією.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Міноборони Росії запевняють, що в рамках "антитерористичних" навчань "Захід-2017" не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, проте задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

"Вже кілька місяців найбільші світові ЗМІ і слідом за ними політики розбурхують громадську думку, поширюючи міфи про російську загрозу. Пропонуються найнеймовірніші сценарії розвитку подій. Доходить навіть до того, що під час навчань “Захід 2017” готується плацдарм для вторгнення і окупації Литви, Польщі або України. Жодна з цих парадоксальних версій не має нічого спільного з реальністю, що вже неодноразово підтверджувалося офіційними особами як Російської Федерації, так і Республіки Білорусь», - сказав заступник міністра оборони Олександр Фомін.