Янукович погодився відкласти антикризову програму Тимошенко

Фракція Партії регіонів згодна перенести розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради проекту антикризової програми уряду з вівторка на пізніший термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні Погоджувальної ради парламенту у відповідь на пропозицію голови фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що пропозиція перенести розгляд проекту програми «є справедливою».

За його словами, з боку коаліції та уряду це звучить «як самокритика» і визнання того, що антикризова програма уряду, яка була подана до ВР у грудні 2008 року, вже застаріла.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, всім зрозуміло, що цю програму треба переглядати і вносити корективи, враховуючи ситуацію, яка склалася на сьогодні.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що необхідно «зробити правдиву оцінку ситуації». За його словами, якщо в основу проекту не буде закладена «правдива інформація, то ми не отримаємо якісну програму на виході». «Гратися сьогодні з цим питанням далі не можна», - підкреслив лідер Партії регіонів.

Він наголосив, що Партія регіонів розробила «вимоги до антикризової програми, і ми їх сьогодні вручили головам комітетів ВР, голові Верховної Ради, і сьогодні вручимо прем’єр-міністру України та Президенту України».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідно «витратити невеличкий час, обов’язково за участю не тільки комітетів ВР України, а, перш за все, уряду, і підготувати реальну якісну програму і зміни до бюджету на цей рік». На його думку, якщо буде «системний підхід», то тоді буде можливість разом вирішити багато питань.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Партія регіонів «готова брати участь у розробці цієї програми».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції БЮТ І.КИРИЛЕНКО заявив, що уряд просить всі фракції не розглядати завтра на пленарному засіданні Верховної Ради проект антикризової програми. І.КИРИЛЕНКО наголосив, що керівництво уряду пропонує зустрітися з представниками всіх фракцій, в тому числі Партії регіонів, і обговорити пропозиції до програми, щоб виробити узгоджений документ.