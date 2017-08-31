Розшукуваного ГПУ віце-мера Кривого Рогу звільнили, але "по-людськи" залишили у складі виконкому

Криворізька міськрада схвалила заяву (від 14 серпня) про звільнення за власним бажанням першого заступника Криворізького міського голови Євгена Удода, який зараз переховується від слідства, повідомляє Krivbass.city.

30 серпня відбулася чергова сесія міської ради. Як розповів міський голова Юрій Вілкул, Удод написав прохання про свою відставку і надіслав її поштою. Тому мер Кривого Рогу просив депутатів підтримати заяву Євгена Удода. У той же час Вілкул вважав за потрібне залишити колишнього віце-мера у складі виконкому, однак без будь-якої посади.

Читайте такожЗаступника мера Кривого Рогу оголосили у розшук"За час своєї відсутності він не отримав жодної копійки. Я вважаю, що поки немає доказів, звинувачувати людину не можна. Чисто по-людськи, ми повинні його залишити в якості члена виконкому", – заявив Вілкул.

Частина депутатів виступали за те, щоб не залишати Удода у складі виконкому. Але в підсумку пропозицію Вілкула підтримали 34 депутати з 54.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Удод знаходиться у державному розшуку. За словами Луценка, Удода і оголосять у міжнародний розшук. "Можу чітко заявити, що у нас достатньо доказів для його затримання", - сказав Луценко.

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків з боку представників органів виконавчої влади міськради.

За даними прокуратури, протягом 2016 чиновники Криворізької міськради укладали договори про виконання робіт і послуг за бюджетні кошти (на суму понад 200 млн грн), частина яких з метою подальшої реалізації перераховувалася ряду фіктивних підприємств, які, в свою чергу, безпідставно формували податковий кредит; в подальшому отримані таким чином грошові кошти розподілялися між посадовими особами органів виконавчої влади міськради.

В рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадань міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, його першого заступника Євгена Удода, заступника Олександра Катриченко, інших посадових осіб міськради та ряду підприємств.