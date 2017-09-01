Сила кохання: в Японії принцеса готується до зречення від престолу та заручин із простим хлопцем (відео)

У Японії принцеса Мако, старша онучка імператора, оголосить про свої заручини. Це станеться цієї неділі, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що у зв’язку із тим, що її обранцем став колишній однокурсник Кеі Комуро – звичайний хлопець з простої родини, принцеса також зречеться престолу.

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Пара познайомилася п’ять років тому у кав’ярні, на студентських посиденьках. Вибір принцеси імператорська сім’я схвалила.

Як повідомляв УНІАН раніше, принцесі будуть надані звичайні цивільні права, включаючи право голосу, а також виплачено одноразову допомогу від держави.