Заворушення у Кишиневі спровоковані, у першу чергу, економічним станом населення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Москві висловив генеральний директор Ради з національної стратегії Валерій ХОМ`ЯКОВ.

“У Кишиневі – не кольорова революція… Основна причина – це тяжкий стан економіки Молдови», - сказав В.ХОМ’ЯКОВ. На його думку, це доводить і те, що велика частина працездатного населення виїжджає на заробітчанство до Європи і Росії.

На думку експерта, для «кольорової» революції необхідний розкол правлячої еліти, чого немає в Молдові.

В.ХО’МЯКОВ вважає, що, дійсно, велика частина громадян Молдови хотіли б бачити себе у складі Румунії, але багато хто хотів би, щоб відбулася молдавська держава.

У свою чергу, генеральний директор Фонду ефективної політики Кирило ТАНАЄВ вважає маловірогідними глобальні зміни Молдови.

На його думку, після обрання новообраним парламентом Молдови президента країни, реальним лідером залишиться Володимир ВОРОНІН у новій якості.

К.ТАНАЄВ вважає, що, швидше за все, В.ВОРОНІН буде обраний спікером парламенту, і в результаті в Молдові не буде змін в економічній і соціальній політиці, а також у підходах до придністровського врегулювання.