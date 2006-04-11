Омельченко збирається йти до кінця

Кандидат на посаду Київського міського голови, чинний мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО довірив представникам свого виборчого штабу оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи подаватиме він апеляцію на рішення суду.

«Нормою закону це передбачено. Якщо довірені особи, мій штаб, який займався роботою, а не незаконними діями, якщо вони вважають за потрібне пройти весь цикл, в тому числі апеляцію, то я їм допомагати і заважати не буду. Нехай виконуються всі норми, передбачені законом», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО. А щодо рішення суду, то, як зазначив міський голова, “його повинні всі виконувати”.

Говорячи про особисті плани на найближче майбутнє, О.ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив: “Робитиму те, що роблю сьогодні: працюватиму, відзначатиму свята, буду готувати Київ до Великодня, готувати Київ до поминальних днів».

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову О.ОМЕЛЬЧЕНКА до Київської міської територіальної виборчої комісії і третьої особи - кандидата в мери Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – з вимогою визнати вибори недійсними.

Раніше Київська МТВК прийняла постанову, якою визнала, згідно з підсумками голосування на виборах мера Києва, переможцем виборів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.