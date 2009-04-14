Ющенко нагадав Раді, що Тимошенко поставила всіх перед фактом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Верховну Раду ухвалити закони, необхідні для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у ході поїздки в Київській області.

«Я ще раз звертаюсь до всіх політичних сил, до кожного народного депутата - сьогодні підтримати голосування в парламенті по тих трьох законопроектах», - сказав В.ЮЩЕНКО

Він зауважив, що це той необхідний мінімум, який дозволить відновити діалог з МВФ.

«Якщо цих речей не буде зроблено, то у нас немає підстав говорити про співпрацю з МВФ», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що сьогодні в України не має іншого виходу, ніж ухвалити це технічне рішення, оскільки уряд фактично поставив всіх перед фактом: «Якщо ми не приймемо (закони), то про будь-які можливості співпраці з МВФ та іншими світовими організаціями говорити не варто».

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні на ранковому засіданні не внесла до порядку денного три антикризових закони, необхідні для отримання чергового траншу кредиту МВФ.

Пізніше голова ВР Володимир ЛИТВИН сказав, що парламент може повернутися до розгляду цих трьох антикризових законопроектів в разі звернення Президента.

“Ми домовились, що в разі звернення Президента з приводу необхідності й доцільності розгляду цих документів, парламент уважно розгляне пропозиції Президента”, - заявив В.ЛИТВИН.