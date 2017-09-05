Турчинов прокоментував "істеричні" погрози Путіна щодо надання США зброї Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов вважає, що заява президента Росії Володимира Путіна щодо надання Сполученими Штатами Америки летальної зброї Україні є "свідченням готовності РФ до демонстративного продовження фінансування та забезпечення зброєю світового тероризму". Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі секретаря РНБО.

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За словами Турчинова, істеричні коментарі Путіна щодо неприпустимості можливих поставок Сполученими Штатами летальної зброї Україні є "свідченням готовності РФ до демонстративного продовження фінансування та забезпечення зброєю світового тероризму".

«Президент РФ дозволяє собі лякати США та міжнародну спільноту тим, що на окупованій російськими військами території Донбасу нібито залишилось «достатньо зброї», яку можуть направити в будь-яку гарячу точку світу, «чутливу для тих, хто створює їм проблеми», - тобто США», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО повідомив, що на територіях Донецької та Луганської областей, окупованих Росією, не було жодної бази для зберігання військової техніки та боєприпасів Збройних сил України.

«Вся військова техніка, боєприпаси та зброя поставляються гібридним військам та терористичним угрупованням «лугандону» виключно Російською Федерацією», - сказав він.

Турчинов нагадав, що кордон між тимчасово окупованими територіями Донбасу і Росією контролює РФ.

«Саме тому поставки зброї та техніки, якими погрожує Путін США, можуть бути лише російськими», - зазначив він.

Секретар РНБО переконаний, що Путін хоче постачати зброю терористичним організаціям чи КНДР.

«Це світові терористичні організації на кшталт ІДІЛ та «Аль-Каїди» або північно-корейський режим, що загрожує світовій безпеці своєю ракетно-ядерною зброєю. І саме їх сьогодні хоче озброїти Путін, прикриваючись власноруч створеними окупаційними режимами фейкових «республік»», - сказав Турчинов.

«Таким чином, сьогодні ІДІЛ, Північна Корея та РФ стоять на одному щаблі, з якого погрожують безпеці світу, про що в своїй заяві і нагадав В.Путін», - підсумував секретар РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що у разі поставки Сполученими Шатами зброї в Україну, російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть направити свою зброю в інші «зони».

«Якщо американська зброя надходитиме в зону конфлікту, буде важко сказати, як чинитимуть проголошені республіки. Можливо, вони направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. На початку серпня NBC News із посиланням на американських чиновників повідомив, що Пентагон передав до Білого дому рекомендацію надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією.

За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin вартістю близько 50 млн доларів.

24 серпня під час візиту до Києва міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що у Сполучених Штатах активно вивчають питання щодо надання Україні оборонного озброєння.