Третьяков запропонував Януковичу самому відзвітувати перед Радою

Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» в парламенті Олександр Третьяков вважає, що лідер опозиції Віктор Янукович повинен з парламентської трибуни озвучити список антикризових пропозицій Партії регіонів. Про це Третьяков сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова з Андрієм Куликовим» на каналі ICTV, пише Главред.

«Я пропонуватиму коаліції не голосувати за жоден закон, поки лідер опозиції не вийде на трибуну і не озвучить те, що ж пропонує Партія регіонів», - відзначив депутат.

За словами Третьякова, після цього парламент «може подискутувати щодо цієї програми, а Янукович дасть відповіді і депутатському корпусу, і суспільству», що ж він реально пропонує.

«Можливо, в ініціативах ПР є багато раціонального зерна, - тоді ці ініціативи повинні знайти підтримку залу», - відзначив Третьяков. При цьому він нагадав про свою, висловлену раніше ініціативу, що Партія регіонів може запропонувати на розгляд коаліції список кандидатів на міністерські посади в уряді за квотою НСНУ, «якщо вони відповідатимуть професійним викликам».