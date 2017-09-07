Україна змінює координати, асоціація і безвіз з ЄС свідчать про це - президент

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Угода про асоціацію і безвіз з ЄС свідчать про зміну геополітичних та цивілізаційних координат України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

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Він нагадав, що днями набрала чинності Угода про асоціацію.

«Завдяки тому, що Євросоюз ще позаминулого року погодився на тимчасове її застосування, ми вже можемо тішитися такими попередніми її підсумками, як зростання нашого експорту до Євросоюзу», - заявив глава держави.

Зокрема за словами президента, в першому півріччі – майже на 23%. Частка ЄС у зовнішній торгівлі України становить 40 відсотків. З 2012 року вона зросла на 10 %.

«Це свідчить про початок процесу інтеграції української економіки до ринку Євросоюзу. А разом з безвізом - про зміну наших геополітичних та цивілізаційних координат», - підкреслив глава держави.

«Запровадження безвізових поїздок – на даний момент головний підсумок трирічної спільної реформаторської роботи всіх гілок влади і суспільства», - додав він.