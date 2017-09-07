Порошенко закликав скасувати депутатську недоторканність з 2020 року

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду України скасувати депутатську недоторканність із введенням рішення в дію з 1 січня 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті зі щорічним посланням.

Глава держави підкреслив, що до кінця поточної каденції парламенту ще більше двох років, а ВР цього скликання вже встановила "абсолютний рекорд з результативних голосувань за позбавлення недоторканності".

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Він додав, що "вперше подання надходять не лише на опозиціонерів чи на "нічиїх" позафракційних, але й на депутатів, які є членами правлячих партій та владної коаліції.

"Закликаю, як ви, напевно, і очікували, внести і узгодити, нарешті, зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканість", - наголосив Порошенко.

Він додав: "Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямоване проти вас, я маю дуже просту пропозицію: давайте ухвалимо це рішення з уведенням його в дію з 1 січня 2020 року, - для депутатів вже нової Верховної Ради".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України виступає президент Петро Порошенко.