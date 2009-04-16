Просування «агресивного румунізму» несе загрозу для України - Воронін

Президент Молдови Володимир ВОРОНІН вважає, що просування "фундаменталістського й агресивного румунізму" та дії, спрямовані на політичну дестабілізацію Молдови, загрожують територіальній цілісності України.

Про це він заявив учора у своєму телезверненні до нації, передає ІА "Новости - Молдова".

"Просування фундаменталістського й агресивного румунізму, як і дії, спрямовані на політичну дестабілізацію Молдови, тільки підживлюють придністровський сепаратизм, виправдовуючи його застереження про існування неминучої загрози, яка походить від Румунії", - заявив В.ВОРОНІН.

"Саме тому всі ті, хто відкрито надихає неповнолітніх громадян моєї країни фантастичними сценаріями про відтворення Великої Румунії, передусім підривають регіональну стабільність. Не кажучи вже про те, що провокаційні дії під прикриттям патріотизму завдають безперечної шкоди й національним інтересам України та її територіальній цілісності, підштовхуючи, таким чином, весь регіон до загрози небезпечної балканізації", - сказав він.

Водночас В.ВОРОНІН заявив, що Молдова "прагне розвивати найкращі та найтісніші відносини дружби та співпраці з Румунією".

"Але ми маємо право вимагати від бухарестської влади ставитися до нас з повагою та чесно, як до суверенної держави, як до народу, який живе за законами своєї країни без зовнішнього втручання, розвиваючи демократію в європейському дусі та відповідно до міжнародних норм і міжнародної практики", - наголосив В.ВОРОНІН.

На думку В.ВОРОНІНА, "у нинішніх умовах найкращим доказом європейських прагнень Румунії, її щирої пошани до молдавської державності стане підписання Базового політичного договору між нашими країнами та підписання договору про кордон".

"Але ще більшим внеском Румунії в розвиток європейської перспективи для Молдови стала б активізація зусиль Румунії в рамках Євросоюзу щодо надання громадянам Молдови права на вільне пересування", - наголосив Президент Молдови.