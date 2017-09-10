В очікуванні "пришестя" Саакашвілі: політик після прес-конференції в Перемишлі поїде з журналістами на кордон

З Варшави вирушив автобус із журналістами провідних ЗМІ, які будуть висвітлювати повернення Міхеіла Саакашвілі до України. Сам політик планує їхати на пропускний пункт "Краківець" разом із ними. Про це повідомляє "Українська правда".

Автобус із журналістами прямує до Перемишля, де вранці Саакашвілі має дати прес-конференцію.

Окрім українських ЗМІ, присутні також іноземні – BBC-Україна, AP, AFP, Франквуртер, також зареєстровані журналісти грузинського телеканалу Руставі. Загалом до 10 осіб. Частина журналістів чекає на Саакашвілі у Перемишлі.

Читайте такожДо пункту пропуску "Краковець" привезли "тітушок" - "Рух нових сил"

За словами помічників Саакашвілі, політик доєднається до журналістів, і в цьому автобусі перетинатиме кордон на загальних підставах.

МІж іншим,близько третьої ночі 10 вересня Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вже перебуває у польському місті Ряшеві (Жешуві, або Ржешеві).

У Краковці до вечора приїхала ще колона Штабу блокади торгівлі з окупантами і ветеранів батальйону "Донбас".

Як повідомляв УНІАН, до пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні очікується прибуття екс-голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі, якого президент позбавив громадянства України. Біля пункту пропуску зібрались близько 200 прихильників Саакашвілі, щоб завтра зустріти його.

Вони заявили, що до Краковця завели декілька десятків «тітушок» й очікують на провокації. Поліція біля пункту пропуску працює в посиленому режимі.