Саакашвілі готується зробити заяву щодо невідправлення в Україну потягу Перемишль-Київ

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повідомив, що готується зробити заяву з приводу ситуації довкола потягу «Перемишль-Київ», в якому він перебуває.

Читайте такожЗатримання "Інтерсіті" із Саакашвілі у Польщі: Тимошенко просить генпрокурора втрутитись у ситуаціюВ ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН Саакашвілі заявив, що упродовж години буде зроблено заяву з приводу кількагодинної затримки з відправленням поїзда міжнародного сполучення.

На запитання, яке його особисте бачення розвитку подій Саакашвілі сказав, що не береться нічого прогнозувати, бо «маємо справу з непрогнозованими особами».

«У мене немає таких паралелей. Я думаю, що Янукович (екс-президент України - УНІАН) не додумався б до такого. Зараз Україну гноблять, і по всій Польщі повідомляється, як стоїть український поїзд. Ми стали свідками цього ганебного процесу. Коли увесь потяг взято у заручники. І Міністерство внутрішніх справ, і Мінінфраструктури відмовляються від того, що давали відповідні вказівки. Тоді виходить, що її дав тільки Порошенко. Я не можу зараз прогнозувати, що буде далі, бо маємо справу з непрогнозованими особами. В найближчу годину готуємося оголосити заяву з цього приводу», - сказав політик.

У поїзді зараз перебувають його дружина Сандра і 11-річний син Ніколас. Більшість пасажирів поїзд залишили. Попередньо відомо, що його можуть перегнати на третю колію станції і на даний час він не готується до відправлення.

Як повідомляв УНІАН, потяг сполученням «Перемишль – Київ», в якому перебуває Саакашвілі з групою народних депутатів, затримується з відправленням вже на кілька годин.

З гучномовця в було оголошено, що потяг не вирушить з Перемишля, допоки у ньому перебуває Саакашвілі.

Зазначається, що є інформація від Національної поліції України про те, що у потязі «перебуває особа без дозволу на в'їзд на територію України».

«Тому, керуючись законодавством, потяг не відправляється, доки особа не залишить його», - оголошують у гучномовці потягу.

Раніше сьогодні у Державній прикордонній службі заявили, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.