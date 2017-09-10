Пасажирів "Інтерсіті", в якому знаходиться Саакашвілі, вирішили відправляти в Україну на автобусах
15:48, 10 вересня 2017Політика
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В оголошенні стюард зазначила, що потяг затримується у зв'язку із ситуацією, що скалалася. Однак, не уточнює, якою саме.
Пасажирів потягу просять звернутись чергового вокзалу / фото Єгор Фірсов
Пасажирам потягу «Інтерсіті», яким до Львова планує дістатись Міхеїл Саакашвілі і який затримується у польському Перемишлі, потрібно звернутися до чергового вокзалу. Для пасажирів будуть організовані автобуси, які доставлять їх в Україну. Про це повідомила по гучномовцю стюард потягу.
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Також зазначили в оголошенні, що вартість квитків пасажирам повернуть уже в Україні. Однак, час, коли пасажири зможуть на автобусах дістатись до України невідомо.
Ситуація в потязі у зв’язку із затримкою напружена.
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