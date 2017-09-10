Пасажирів "Інтерсіті", в якому знаходиться Саакашвілі, вирішили відправляти в Україну на автобусах

Пасажирам потягу «Інтерсіті», яким до Львова планує дістатись Міхеїл Саакашвілі і який затримується у польському Перемишлі, потрібно звернутися до чергового вокзалу. Для пасажирів будуть організовані автобуси, які доставлять їх в Україну. Про це повідомила по гучномовцю стюард потягу.

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Також зазначили в оголошенні, що вартість квитків пасажирам повернуть уже в Україні. Однак, час, коли пасажири зможуть на автобусах дістатись до України невідомо.

Ситуація в потязі у зв’язку із затримкою напружена.