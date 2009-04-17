Андрієвський пропонує Тимошенко усім миром тиснути на Ющенка

Підстав для подання на відставку Черновецького у Тимошенко більше ніж достатньо. Про це в інтерв’ю «УНІАН» заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Юлія Володимирівна на словах каменя на камені не залишає від Черновецького, і сьогодні м’яч на її половині поля – хай підписує подання і будемо тиснути потім усім миром на Ющенка, щоб він звільнив нинішнього мера. Як тільки Черновецького усунуть з голови – усі його пісочні пасочки посиплються», – наголосив Дмитро Андрієвський.

Крім цього, голова УСелДП зазначив, що співпраця БЮТ і Черновецького у Київраді – очевидна. Черновецький цинічно обирає собі парасольку, яка, на його погляд, більш вигідно захищає від проблем. Тому він і вихлює між Тимошенко і Ющенком, виживаючи на лінії політичного вогню.

«І Тимошенко, і Ющенко дивляться на Київ крізь призму майбутніх виборів. Але ті, хто намагаються вмонтувати Черновецького у свою гру, помиляються – це вони є пішаки в його партії. Побачите, що через нього вони втратять голоси, які б могли мати», – заявив Дмитро Андрієвський.