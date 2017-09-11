Прорив через кордон Саакашвілі: справу можуть доповнити іншими статтями

За фактом прориву державного кордону екс-главою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі та його прихильниками можуть з'явитися інші статті Кримінально-процесуального Кодексу. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в ефірі «112 Україна».

«Слідчі військової прокуратури встановлять, що, власне, кажучи, сталося, зберуть докази і кваліфікують цю подію за статтями ККУ. Це незаконне перетинання державного кордону групою осіб, це організація незаконного перетину державного кордону, нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцям під час виконання службових обов’язків. Можливо, з’являться ще інші статті», - зазначив Слободян.

Водночас народний депутат, радник глави МВС Антон Геращенко у коментарі телеканалу додав, що зараз поліція і прокуратура ідентифікують осіб, які разом із Саакашвілі порушили кордон України.

Геращенко назвав це провокацією і «дуже небезпечним прецедентом».

«Завдання провокаторів було таким - побачити кров, щоб хтось їх побив, щоб влада використала щодо них кийки чи зброю. Потім вони могли б далі піднімати хвилю народного протесту. Цього не сталось. А до відповідальності будемо притягувати», – підкреслив політик.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 10 вересня, позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

В Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ, під час інциденту постраждали 12 бійців Нацполіції та 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.