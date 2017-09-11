У Криму збираються оголосити вирок Чийгозу: до суду стягнули поліцію, вулиця перекрита

Суд в анексованому Криму оголосить вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу сьогодні, 11 вересня. До будівлі суду вже стягнули поліцію. Про це повідомив його адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

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"До Верховного суду Криму стягнули поліцію, заборонили проїзд машин вулицею Павленка, площу перед судом обгороджено, виставлено рамки металошукачів. Російська Феміда збирається винести неправосудний вирок Ахтему Чийгозу", - написав Полозов.

"Стало відомо, вирок будуть виносити в самому маленькому залі на 10 осіб", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня у Верховному суді анексованого Криму звинувачення вимагало для Чийгоза покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму.

Довідка УНІАН. Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти. Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справа російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо щодо Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи.

20 червня Чийгоза вивозили в Бахчисарай, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю. 22 червня підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза. 1 серпня завершилося судове слідство у справі Чийгоза.